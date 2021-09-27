ABD’nin PKK desteği sürüyor! Teröristleri Beyaz Saray’da ağırladı

"TÜRKİYE BÜTÜN DÜNYAYA GÖSTERMEYE DEVAM EDECEK"

Terörle kazanan yok. Hatta bunun en belirgin örneği Afganistan, Irak'tır. Bu bölgeleri bölen parçalayan fiilen bu bölgelerde bulunan bir ABD'yi görüyoruz. Buradaki insanları istismar eden ve bir takım vaatlerden bulunarak kandıran ABD görüyoruz. İşte çekip gittiği zaman ortada bıraktığı bir tablo görüyoruz. Bütün bu söylenen DAEŞ'le ilgili bir faaliyetmişçesine ifade ediliyor. Bu dünyayı da BM'ye üye 193 ülkeyi de yok saymak, aldatmak demektir. Böyle bir çelişkiyi bütün dünyaya bir tek gösterecek olan Türkiye ise Türkiye bunu yapmaya devam edecek.