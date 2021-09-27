ABD’nin PKK desteği sürüyor! Teröristleri Beyaz Saray'da ağırladı
ABD neden terör örgütlerine destek veriyor? Terör örgütleri üzerinden vekalet savaşı mı? ABD'den teröre 177 milyon dolarlık destek paketi ne anlama geliyor? Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, "Bu dünyayı da BM'ye üye 193 ülkeyi de yok saymak, aldatmak demektir. Böyle bir çelişkiyi bütün dünyaya bir tek gösterecek olan Türkiye ise Türkiye bunu yapmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
ABD'nin terör örgütü PKK'ye desteği sürüyor. Temsilciler Meclisi'nin Türkiye karşıtı üyesi Brad Schneider, PKK'lı grubu odasında ağırladı.
ABD, terör örgütü PKK'lı bir heyeti Beyaz Saray'da ağırladı. PKK'nın kontrolündeki Suriye Demokratik Meclisi (SDM) Eş Başkanı İlham Ahmed'in içinde olduğu 5 kişilik grup, Joe Biden'ın ekibinden isimlerle görüştü.
PKK heyeti, Temsilciler Meclisi Kadın Komitesi Eş Başkanı Brende Lawrence ile de görüştü.
ABD'DEN PKK'YA 177 MİLYON DOLARLIK YARDIM
ABD, PKK'ya 177 milyon dolarlık yardım gönderdi. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
ABD'NİN SURİYE'Yİ BÖLME PLANI
ABD Suriye'ye bölmekle ilgili planla devam ediyor. Bununla ilgili diplomatik olarak kendi çapında yaptığı faaliyetleri bir seyir üzerinde ilerleme gösterecek şekilde bütün dünyaya da gösteriyor. Burada ciddi olan husus PKK terör örgütünün Türkiye için bir asimetri oluşturmadığı ABD'nin asimetri oluşturduğudur. Yani yurt içerisinde ve Irak kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu mücadelenin karşılığı alınmaktadır. Fakat Suriye'de baktığınızda özellikle 2019 yılından itibaren ABD diplomatik yönüyle de konuyu pekiştirerek Suriye'yi bölmekle ilgili planı tam olarak açıklamaya başladı. Bu kapsam içerisinde ifade edildiği üzere Suriye'de demokratik bir takım faaliyetlerin geliştirildiği söyleniyor.
TERÖRDEN DEVŞİRDİĞİ YAPIYI...
Konu Suriye rejiminin ülkesini bölmek üzere demokratik olarak bir alternatif ürettiğini ve bunu PKK terör örgütüyle birlikte yaptığını esas dile getirmesi gereken Suriye rejimi ve Rusya olmalıyken, Türkiye bu konu üzerine bütün dünyaya diyor ki işte göstere göstere ABD bu ülkeyi bölmek istiyor terörden devşirdiği bir yapıyı da demokrasi bağlamı içerisinde işaret ederek dünya gündeminde tutmak istiyor diye dile getiriyor.
BU NASIL İKİLEM?
Burada Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın harcadığı paralar ABD vatandaşının bütçesinden alınarak getirilen buradaki paralar eğit-donat faaliyetleri kapsamında teröriste silah mühimmat olarak veriliyor. Hatta bunların bir kısmı yine PKK terör örgütünün NATO müttefiki olan Türkiye'ye burada bulunan askerlerine PKK terör örgütünün saldırısında kullanılıyor. Bu ikilem politik açıdan da Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak ABD'nin karşısındaki pozisyonunu gösteriyor.
NATO ÜLKESİ TÜRKİYE'YE KARŞI EĞİTTİĞİ TERÖRİSTLERLE...
ABD bir yandan Rusya'ya ve Suriye rejimine karşı tam bir bölücü asimetri oluşturmuşken küresel güç olması bağlamında işaret ediyorum. NATO üyesi bir Türkiye'ye karşı eğittiği donattığı teröristlerle de Türk askerine karşı bir mücadeleyi destekliyor. Bunun artık konuşulacak tarafı kalmadı. Bu çok belirgin bir şekilde Türk siyasetinin de beka ile ilgili en üst noktasına oturmuş oldu.
"TÜRKİYE BÜTÜN DÜNYAYA GÖSTERMEYE DEVAM EDECEK"
Terörle kazanan yok. Hatta bunun en belirgin örneği Afganistan, Irak'tır. Bu bölgeleri bölen parçalayan fiilen bu bölgelerde bulunan bir ABD'yi görüyoruz. Buradaki insanları istismar eden ve bir takım vaatlerden bulunarak kandıran ABD görüyoruz. İşte çekip gittiği zaman ortada bıraktığı bir tablo görüyoruz. Bütün bu söylenen DAEŞ'le ilgili bir faaliyetmişçesine ifade ediliyor. Bu dünyayı da BM'ye üye 193 ülkeyi de yok saymak, aldatmak demektir. Böyle bir çelişkiyi bütün dünyaya bir tek gösterecek olan Türkiye ise Türkiye bunu yapmaya devam edecek.
Heyetin Başkanı İlham Ahmed'in Kandil'de çekilmiş görüntüsü.
PKK – SDG'li heyet
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