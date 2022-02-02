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ABD'nin 2023 adayı Ekrem İmamoğlu mu? Yılmaz Ateş A Haber'de anlattı

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Giriş: 02.02.2022 22:07
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep Sonuç programına konuk oldu. Ateş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına nasıl geçtiğini canlı yayında anlatırken, Kılıçdaroğlu'nun 2023 yılındaki seçimlerde aday olmayacağını ifade etti. Ateş, ABD'nin yeni büyükelçisinin güven mektubu sunmasının ardından daha partileri ziyaret etmeden İmamoğlu ile görüşmesinin de detaylarını paylaştı. İşte detaylar...
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