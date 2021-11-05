06 Kasım 2021, Cumartesi
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ABD’li senatörden İHA’ları karalama kampanyası! Bob Menendez Türk SİHA’larını hedef aldı
Terör örgütlerine desteği ile bilinen ve 778 milyar dolarlık savunma bütçesini kabul eden ABD'de, demokrat senatör Bob Menendez yerli üretim İHA SİHA teknolojisinden rahatsız oldu. Başlattığı karalama kampanyasında ülkesinin yaptıklarını bir kenara bırakan senatör, SİHA teknolojisinin araştırılmasını istedi, barışa karşı tehdit olarak ileri sürdü.