ABD'li pilotlar öve öve bitiremedi: "Türkiye'den HÜRJET almalıyız"

ABD'li 3 pilot katıldıkları bir canlı yayında yerli ve milli ses hızını aşan jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in tasarımını ve teknik özelliklerini inceledi. Pilotlar HÜRJET için "Bizden daha iyi uçak yapıyorlar, onlardan HÜRJET almamız lazım" yorumları yapıldı. Pilotların o anları A Haber ekranlarında uzman isimler tarafından değerlendirildi.