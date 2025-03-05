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ABD’li pilotlar öve öve bitiremedi: Türkiye’den HÜRJET almalıyız

ABD'li pilotlar öve öve bitiremedi: "Türkiye'den HÜRJET almalıyız"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.03.2025 00:56
ABD'li 3 pilot katıldıkları bir canlı yayında yerli ve milli ses hızını aşan jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in tasarımını ve teknik özelliklerini inceledi. Pilotlar HÜRJET için "Bizden daha iyi uçak yapıyorlar, onlardan HÜRJET almamız lazım" yorumları yapıldı. Pilotların o anları A Haber ekranlarında uzman isimler tarafından değerlendirildi.
ABD’li pilotlar öve öve bitiremedi: Türkiye’den HÜRJET almalıyız
ABD’li pilotlar HÜRJET’i öve öve bitiremedi
ABD'li pilotlar HÜRJET'i öve öve bitiremedi
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