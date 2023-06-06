06 Haziran 2023, Salı
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ABD'li Forbes dergisinden Hakan Fidan analizi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni kabineyi açıklamasıyla birlikte dünyanın gözü adeta Türkiye’ye çevrildi. Yeni kabinedeki isimleri bir bir inceleyen uluslararası basın, tek bir isme dikkat çekti. Dışişleri bakanı olarak görev yapacak Hakan Fidan’la ilgili bir analiz de Amerikan Forbes dergisinden geldi. Dergi Hakan Fidan için "Türkiye'nin istihbarat şefi bir numaralı diplomat oldu' başlığını attı.