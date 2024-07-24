24 Temmuz 2024, Çarşamba
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ABD'den teröre dev destek! Teröristlere neden hava savunma sistemi verildi?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunan Yunan bakanlara yanıtı dolaylı yoldan, Meclis kürsüsünde verdi. "Komşularımızla gerilim peşinde değiliz" diyen Erdoğan, konuyu KKTC Türklerinin gasp edilen haklarına getirdi. "Eski yöntemlerle bir yere varılamaz " diyen Başkan, iki devletli çözümü vurguladı.