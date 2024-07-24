24 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ABD'den teröre dev destek! Teröristlere neden hava savunma sistemi verildi?

ABD'den teröre dev destek! Teröristlere neden hava savunma sistemi verildi?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2024 16:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunan Yunan bakanlara yanıtı dolaylı yoldan, Meclis kürsüsünde verdi. "Komşularımızla gerilim peşinde değiliz" diyen Erdoğan, konuyu KKTC Türklerinin gasp edilen haklarına getirdi. "Eski yöntemlerle bir yere varılamaz " diyen Başkan, iki devletli çözümü vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’den teröre dev destek
ABD'den teröre dev destek
22 yılda AK Parti emekliler için neler yaptı?
22 yılda AK Parti emekliler için neler yaptı?
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kimse bize merhamet dersi vermesin
"Kimse bize merhamet dersi vermesin"
Yunan bakanın sözlerine yanıt: Turistik geziye...
Yunan bakanın sözlerine yanıt: Turistik geziye...
ABD için son tarih...
ABD için son tarih...
KKTC Cumhurbaşkanı A Haber’de
KKTC Cumhurbaşkanı A Haber'de
MGK yarın toplanıyor!
MGK yarın toplanıyor!
Kuyu operasyonları sürüyor
Kuyu operasyonları sürüyor
Cezaevinden dünya liderliğine
Cezaevinden dünya liderliğine
CHP’de kapılar işçilere kapalı!
CHP'de kapılar işçilere kapalı!
CHP ’oda’ krizi yeniden gündemde!
CHP 'oda' krizi yeniden gündemde!
Daha Fazla Video Göster