24 Temmuz 2022, Pazar
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ABD'den PKK/YPG'li teröristler için taziye! Beşikten mezara ABD-PKK/YPG iş birliği
Son dakika haberi... ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı öldürülen teröristleri andı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak ve Suriye'de yuvalanan teröristlere yönelik operasyonları devam ederken, ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'un resmi Twitter hesabından, Suriye'de öldürülen PKK'lı Salva Yusuk için taziye mesajı paylaşımı yapıldı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.