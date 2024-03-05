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ABD'den PKK'ya yeni destek! Emekli Albay Mithat Işık'tan A Haber'de sert tepki: Hangi yüzle Türk askerinin karşısına çıkacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 14:06
Irak'ın kuzeyine yeni harekat sinyali mi? CENTCOM komutanı terörist ele başı Kobani ile neden bir araya geldi? Emekli Albay Mithat Işık A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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