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ABD’den KATİL İSRAİL’e aklama ziyareti! A Haber'de çarpıcı sözler: Her soykırımın altında bunların isimleri var

A Haber
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Giriş: 18.10.2023 14:07
ABD Başkanı Joe Biden’ın “İsrail’in yanındayız” açıklaması dünyada tepki çekti. Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gökçe, "Küresel ölçekte katliamlar yapan. Vietnam’da katliam yapan. Birinci Dünya Savaşı’nda katliam yapan. İkinci Dünya Savaşı’nda katliamlar yapan. Milyonlarca insanı öldüren her savaşın altında mutlaka Batılı bir ülke var. Her soykırımın altında bunların isimleri var. Çok acı bir gerçekle karşı karşıyayız. ABD bunu yapacak zaten çünkü ABD’nin bölgesel hegomonik politikalarının bir parçasıdır bu. İç siyasetinin bir parçasıdır bu. ABD’nin küresel savaş baronlarının sermayesinin bölgedeki politikalarının bir uzantısıdır bu. Küresel sermayenin sahiplerinin bulunduğu mensubiyeti olduğu birçoğunun Yahudi olduğunu biliyoruz. Bunların bütün hedefleri dünyada çatışmaların yayılması kendilerinin para kazanması. Başka düşündükleri bir şey yok." ifadelerini kullandı.
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