01 Mart 2023, Çarşamba
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ABD’de uzmanlar Türkiye depremlerini inceleniyor
Asrın felaketini yaşayan Türkiye'de art arda meydana gelen depremler dünyanın da gündeminde. Uzmanlar en tehlikeli fay hatlarından birini bulunduran ABD'nin Kaliforniya eyaleti için analizlere başladı. Türkiye'deki depremleri inceleyen sismologlar, Kaliforniya'da olası depremlerini yeri ve şiddetiyle ilgili ipuçları elde etmeye çalışıyor.