ABD’de kritik görüşme

ABD F-16 satışını neden geciktiriyor? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD’li mevkidaşı Blinken bir araya geldi. Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni dönem başlar mı? Detayları canlı yayın konuğumuz İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin aktardı.