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ABD Yunanistan’a neden sevkiyat yapıyor? ABD'nin Dedeağaç'ta ne işi var

A Haber
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Giriş: 26.10.2021 13:05
Güncelleme:26.10.2021 13:07
“Osman Kavala serbest bırakılsın” çağrısı yapan 10 büyükelçi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstenmeyen adam ilan edilecekler” açıklamasının ardından geri adım attılar ve iç işlerine karışmayacaklarını teyit ettiler. Öte yandan  ABD'nin Dedeağaç'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor. Yunan basını ABD'nin kasım ayında Yunanistan'daki Dedeağaç Limanı'na tatbikat için geniş çaplı askeri sevkiyat yapacağını duyurdu. Gündemdeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu ve Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Kuran değerlendirdi.
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