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ABD ve Rus temsilcileri Türkiye'de! İki ülke heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor

A Haber
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Giriş: 09.12.2022 14:29
Son dakika haberi...  Rusya ve ABD temsilcileri bugün İstanbul'da bir araya geliyor. İki tarafın bir dizi "zorlu meseleyi" ele alacağı bildirilirken daha fazla detay verilmedi. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır konu ile ilgili ayrıntıları aktardı.
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