09 Aralık 2022, Cuma
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ABD ve Rus temsilcileri Türkiye'de! İki ülke heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor
Son dakika haberi... Rusya ve ABD temsilcileri bugün İstanbul'da bir araya geliyor. İki tarafın bir dizi "zorlu meseleyi" ele alacağı bildirilirken daha fazla detay verilmedi. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır konu ile ilgili ayrıntıları aktardı.