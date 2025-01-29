ABD tarihinin en büyük göçmen operasyonu başladı!

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, "ABD'ye kaçak giren herkes suçlu kabul edilecek" dedi. Açıklama aralarında Türklerin de bulunduğu yüz binlerce kişiyi tedirgin etti. ABD hükümeti ülkedeki kaçak göçmenleri sınır dışı etmeye başladı. Askeri uçaklarla gönderilen göçmenlerin bellerinden zincirle bağlanması uluslararası alanda tartışma yarattı.

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