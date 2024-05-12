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“9. Yargı Paketi”nde neler var? Taslak tamam

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 08:44
9. Yargı Paketi hazırlıklarında artık son aşamaya geldi. Düzenlemede, casusluk suçlarının kapsamı genişliyor. Ayrıca 9. Yargı Paketi'nde hakaret suçlarına verilecek cezalardan, boşanma davalarına kadar önemli düzenlemeler var. Detaylar haberimizde...
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