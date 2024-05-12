“9. Yargı Paketi”nde neler var? Taslak tamam

9. Yargı Paketi hazırlıklarında artık son aşamaya geldi. Düzenlemede, casusluk suçlarının kapsamı genişliyor. Ayrıca 9. Yargı Paketi'nde hakaret suçlarına verilecek cezalardan, boşanma davalarına kadar önemli düzenlemeler var. Detaylar haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN