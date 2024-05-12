12 Mayıs 2024, Pazar
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TBMM gündemi yoğun! Fahiş fiyat ve stokçuluğa ceza görüşülecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yoğun bir haftaya giriyor. Fahiş fiyat ve stokçulukla ilgili kapatma cezası da getiren düzenleme Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşacak. Kripto varlıklarla ilgili düzenleme teklif olarak Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Salı ve çarşamba günleri liderler kürsüde olacak.