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TBMM gündemi yoğun! Fahiş fiyat ve stokçuluğa ceza görüşülecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 08:42
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yoğun bir haftaya giriyor. Fahiş fiyat ve stokçulukla ilgili kapatma cezası da getiren düzenleme Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşacak. Kripto varlıklarla ilgili düzenleme teklif olarak Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Salı ve çarşamba günleri liderler kürsüde olacak.
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