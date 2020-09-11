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ABD Doğu Akdeniz'de devreye mi giriyor?

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Giriş: 11.09.2020 13:37
Güncelleme:11.09.2020 14:07
Doğu Akdeniz'deki tansiyonda önemli gelişmeler yaşanıyor. Akdeniz adasındaki zirvenin ardından Yunan medyası 'Türkiye'nin provokasyonlarına karşı ortak cephe-Atina memnun' başlığını attı. ABD ise, 33 yıllık silah ambargosunun kaldırılmasının ardından yarın yeni bir adım atıyor. A Haber muhabiri Hakan Yıldırım detayları canlı yayında aktardı.
Doğu Akdenizde geri adım atılmayacak! ABD de sahaya giriyor DOĞU AKDENİZ'DE GERİ ADIM ATILMAYACAK! ABD DE SAHAYA GİRİYOR

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