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ABB Meclisi’nde kitre bebek tartışması! Yavaş 11 bin 500 ödemişti 3 bin liraya daha kalitelisini yaptırdı

A Haber
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Giriş: 15.12.2021 16:49
Ankara'da kitre bebek tartışması sürüyor. Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tanesine 11 bin 500 lira ödediği kitre bebekleri yapan ustaya kitre bebek yaptırdı. En kaliteli işçilikle yaptırdığı ve üç bin lira ödediği bebeği Meclis kürsüsüne çıkaran Can, çok sert eleştirilerde bulundu.
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