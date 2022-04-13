ABB Meclisi nisan ayı ilk toplantısı yapıldı! Usulsüzlükler denetim raporuna yansıdı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, nisan ayı toplantılarına başladı. Büyükşehir ve iştiraklerine ilişkin faaliyet raporlarının ele alınacağı toplantıların ilk oturumunda Denetim Komisyonu'nun raporu okundu. Rapora yansıyan usulsüzlükler dikkat çekti. Toplantıda ayrıca ulaşım zamları da gündeme geldi. AK Parti grubu zamların geri çekilmesi için Meclis’e önerge verdi.

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