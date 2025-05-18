18 Mayıs 2025, Pazar
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A Haber'de uzmanlar açıkladı: 2028’de tüm hanelere yerli gaz hedefi!
Başkan Erdoğan’ın müjdesini verdiği Göktepe-3 kuyusunda keşfedilen 75 milyar metreküplük doğal gaz, hem enerji politikalarının geleceği hem de ekonomik değeriyle dikkat çekti. Keşfin vatandaşın cebine nasıl yansıyacağı ise kamuoyunda merak konusu oldu. A Haber ekranlarında konuyu değerlendiren Gazeteci Murat Övür, bu keşfin 2028 yılına kadar evlerde kullanılan doğal gazın tamamının yerli üretimle karşılanmasına zemin hazırlayacağını ifade etti.