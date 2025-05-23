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A Haber’de uzman isimden İsrail analizi: Güç durdurur!

A Haber’de uzman isimden İsrail analizi: Güç durdurur!

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 23.05.2025 02:56
Katil İsrail, Suriye'de Beşşar Esad rejiminin yıkılmasıyla işgal planları sekteye uğrayan Tel Aviv yönetimi, Suriye’nin çeşitli bölgelerine başta Şam ve Hama olmak üzere saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Askerî Stratejist Dr. Eray Güçlüer, İsrail’in Suriye’de Türkiye’nin dengeleyici varlığından rahatsız olduğunu belirterek, “İsrail’i ancak güç durdurur, diplomasiden anlamaz” dedi. Güçlüer, saldırmazlık mekanizmasına dair önemli mesajlar verirken, Suriye Milli Ordusu hazırlıklarına da dikkat çekti.
A Haber’de uzman isimden İsrail analizi: Güç durdurur!
A Haber’de uzman isimden İsrail analizi!
A Haber’de uzman isimden İsrail analizi!
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