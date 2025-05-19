A Haber’de uzman isimden İBB’deki yolsuzluk soruşturmasına ilişkin çarpıcı iddia!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması derinleşirken, yeni operasyonlar kirli ağın detaylarını bir bir gün yüzüne çıkarıyor. Emekli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, A Haber’e yaptığı açıklamada İstanbul’da başlatılan yolsuzlukla mücadele sürecinin yakında tüm Türkiye’ye yayılacağını ifade etti. Demir, soruşturmalarda daha fazla itirafçının ortaya çıkacağını ve sürecin siyasi boyutunun derinleşebileceğini belirtti. Özellikle Ekrem İmamoğlu’nun da bir noktada itirafçı olabileceği yönündeki iddiası ise dikkat çekti.