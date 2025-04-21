A Haber’de uzman isimden çarpıcı yorum: İBB’deki bu çark ‘Eskobar’ düzeni!

İBB’de başlatılan yolsuzluk soruşturması genişliyor. Rüşvet çarkına dair yeni skandallar Büyükçekmece’ye uzanırken, A Haber canlı yayınında Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimler soruşturmayı gölgelemeye çalışan siyasi manipülasyonlara dikkat çekti. Gazeteci Kurtuluş Tayiz, yolsuzluğa karışan belediye yöneticilerinin bu durumu meşru bir hak gibi gördüklerini ifade ederken, başlatılan adli sürecin 'siyasi operasyon' denilerek gölgelenmeye çalışıldığını söz konusu durumun ise bir ‘Eskobar düzeni’ olduğunu vurguladı.