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A Haber’de uzman isimden çarpıcı yorum: İBB’deki bu çark ‘Escobar’ düzeni!

A Haber’de uzman isimden çarpıcı yorum: İBB’deki bu çark ‘Escobar’ düzeni!

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Giriş: 21.04.2025 03:02
Güncelleme:21.04.2025 05:54
İBB’de başlatılan yolsuzluk soruşturması genişliyor. Rüşvet çarkına dair yeni skandallar Büyükçekmece’ye uzanırken, A Haber canlı yayınında Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimler soruşturmayı gölgelemeye çalışan siyasi manipülasyonlara dikkat çekti. Gazeteci Kurtuluş Tayiz, yolsuzluğa karışan belediye yöneticilerinin bu durumu meşru bir hak gibi gördüklerini ifade ederken, başlatılan adli sürecin 'siyasi operasyon' denilerek gölgelenmeye çalışıldığını söz konusu durumun ise bir ‘Escobar düzeni’ olduğunu vurguladı.
A Haber’de uzman isimden çarpıcı yorum: İBB’deki bu çark ‘Escobar’ düzeni!
İBB’deki bu çark ‘Escobar’ düzeni!
İBB’deki bu çark ‘Escobar’ düzeni!
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