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A Haber'de flaş 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı yorumu: Oyunu kuran kurulan oyunları bozan ülke Türkiye

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Giriş: 05.09.2020 11:58
Güncelleme:05.09.2020 12:11
A Haber'de Mine Sarı'nın konuğu olan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, KKTC'de gerçekleştirilecek olan 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatını değerlendirdi. Geçtiğimiz yıllarda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte ortak tatbikatlar yapılmıştı. Bu konu hakkında da açıklamalarda bulunan Başbuğ, "Doğu Akdeniz dünyanın gündemine gelmiş bir konu. Doğu Akdeniz'de eş zamanlı hem askeri hem de diplomatik siyasi anlamda süren çok ciddi faaliyetler var. Ve bu faaliyetlerin ortak noktası da Türkiye. Gerek Afrika'da gerek Libya'da gerek Kıbrıs bölgesinde ana aktör ülke Türkiye. Oyunu kuran, kurulan oyunları da bozan bir ülke Türkiye. Bu tüm dünya tarafından da kabul edilmiş durumda" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları...
A Haber'de flaş 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı yorumu
A Haber'de flaş 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı yorumu
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