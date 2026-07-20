Petrol savaşları bitti "su savaşları" başladı!

Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümünde sınır hatlarında gerilimi tırmandıran Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne, Türk Silahlı Kuvvetleri jet hızıyla karşılık verdi. Akdeniz’in uluslararası hava sahasında havalanan F-16’lar, provokasyon peşindeki Rum kesimine "ayağınızı denk alın" mesajı verirken; Milli Savunma Bakanlığı, "Göklerimizin yılmaz bekçileriyiz" vurgusuyla gövde gösterisi yaptı. Öte yandan küresel gerilim rotayı hayati kaynaklara kırdı. İran ve Körfez hattında içme suyu tesislerinin hedef alınmasıyla "Su Savaşları" dönemi resmen patlak verdi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında Doğu Akdeniz’deki askeri hareketliliği ve Körfez’deki yeni savaş konseptini 5N1K çerçevesinde tüm detaylarıyla analiz etti.