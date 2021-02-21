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HDP yönetimi talimatları Kandil'den alıyor

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Giriş: 21.02.2021 09:31
Güncelleme:21.02.2021 10:16
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin her fırsatta inkar ettiği Kandil ile olan ilişkisini, Öcalan ile yapılan görüşme tutanakları net bir şekilde ortaya koyuyor. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün köşesine taşıdığı 8 Şubat 2014 tarihli tutanakta, HDP yönetiminin Kandil'den izin almadan, Öcalan'a selam bile götüremediği gözler önüne serildi.

HDP... Eli kanlı terör örgütünün Meclis'teki siyasi uzantısı. Terör örgütü ile arasına mesafe koyması mümkün değil. Zira HDP, talimatları bizzat Kandil'den alıyor.

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Son yıllarda HDP - Kandil ilişkisi öyle bir noktaya geldi ki, HDP yönetimi, Kandil'den izin almadan Öcalan'a "selam" bile iletemez oldu. Pervin Buldan'ın her ne kadar inkar etse de Kandil'le sık sık görüştüğü gizli saklı değil, geçmiş kayıtlarda mevcut.

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