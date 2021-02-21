Türkiye'nin merak ettiği Gara'ya giden HDP'li kadın milletvekilinin kim olduğu belli oldu. A Haber'e katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o ismin HDP Ağrı milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı. Peki, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir kim? Terör sicili bir hayli kabarık olan Taşdemir'in 2016'da PKK'lı teröristin cenazesine katıldığı ortaya çıktı. 5 yıl hapis de yatan Taşdemir'in PKK'lı teröristleri koruyup aklamak için canhıraş çalıştığı belirlendi. İşte Taşdemir'in terör özgeçmişi...

Türkiye'nin merak ettiği Gara'ya giden HDP'li kadın milletvekilinin kim olduğu belli oldu. A Haber'e katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o ismin HDP Ağrı milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı. Peki, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir kim? Terör sicili bir hayli kabarık olan Taşdemir'in 2016'da PKK'lı teröristin cenazesine katıldığı ortaya çıktı. 5 yıl hapis de yatan Taşdemir'in PKK'lı teröristleri koruyup aklamak için canhıraş çalıştığı belirlendi. İşte Taşdemir'in terör özgeçmişi...

DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR KİM?



18 Nisan 1982'de Ağrı'da dünyaya gelen Taşdemir, Mersin Üniversitesi sosyoloji ve arkeoloji bölümü mezunu. 2008 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadın politikaları alanında danışman olarak görev üstlendi.

Taşdemir, KCK operasyonları sonucunda tutuklandı ve beş yıl cezaevinde kaldı.

7 Haziran 2015'ten bu yana Ağrı milletvekilliği görevini sürdüren Taşdemir, Meclis'te terör örgütü PKK'nın propagandasını yapıyor skandal açıklamalara imza atıyor.

Taşdemir, Meclis genel kurulunda kürsüye gelerek bazı fotoğraflar gösterip güvenlik güçlerini suçluyor.

Yaptıkları bunlarla sınırlı değil. HDP'li Taşdemir, teröristlerin cenazelerine bile katıldı.