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A Haber Spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı: Bugün dünyada gün aymadı, hala karanlık...

A Haber
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Giriş: 18.10.2023 09:34
Katil İsrail, Gazze'de yüzlerce yaralının tedavi gördüğü, sivillerin güvenli sanarak sığındığı hastaneyi vurdu. Terörist İsrail'in 15 yıl sonra en kanlı katliamında 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. A Haber Spikeri Cansın Helvacı, yayına başlarken kelimeler boğazına düğümlendi. Gözyaşlarına hakim olamadı.
Gözyaşlarına hakim olamadı: Utanıyorum! GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI: UTANIYORUM!

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Gözyaşlarına hakim olamadı: Utanıyorum!
Gözyaşlarına hakim olamadı: Utanıyorum!
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