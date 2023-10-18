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A Haber Spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı: Bugün dünyada gün aymadı, hala karanlık...

KATİL İsrail, Gazze'de yüzlerce yaralının tedavi gördüğü, sivillerin güvenli sanarak sığındığı hastaneyi vurdu. TERÖRİST İsrail'in 15 yıl sonra en kanlı katliamında 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. A Haber Spikeri Cansın Helvacı, yayına başlarken kelimeler boğazına düğümlendi. Gözyaşlarına hakim olamadı.

A Haber
Giriş Tarihi: 18.10.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 10:18
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A Haber Spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı: Bugün dünyada gün aymadı, hala karanlık...

Katil İsrail, Gazze'de yüzlerce yaralının tedavi gördüğü, sivillerin güvenli sanarak sığındığı hastaneyi vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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A Haber Spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı: Bugün dünyada gün aymadı, hala karanlık...

Terörist İsrail'in 15 yıl sonra en kanlı katliamında 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

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A Haber Spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı: Bugün dünyada gün aymadı, hala karanlık...

Ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor.

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A Haber Spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı: Bugün dünyada gün aymadı, hala karanlık...

BUGÜN GÜN AYMADI!

A Haber Spikeri Cansın Helvacı, yayına başlarken kelimeler boğazına düğümlendi. Gözyaşlarına hakim olamadı.

İşte Helvacı'nın yürekleri yakan o sözleri;

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A Haber Spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı: Bugün dünyada gün aymadı, hala karanlık...

Günaydın demeyi çok isterdim. Meslek hayatımda ilk defa bu kez bu sabah yayına girmek istemedim.


Bugün dünyada gün aymadı. Hala karanlık. Bu fotoğrafların önünde durmaktan dahi utanıyorum.