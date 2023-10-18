HaberlerGaleriA Haber Spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı: Bugün dünyada gün aymadı, hala karanlık...
A Haber Spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı: Bugün dünyada gün aymadı, hala karanlık...
KATİL İsrail, Gazze'de yüzlerce yaralının tedavi gördüğü, sivillerin güvenli sanarak sığındığı hastaneyi vurdu. TERÖRİST İsrail'in 15 yıl sonra en kanlı katliamında 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. A Haber Spikeri Cansın Helvacı, yayına başlarken kelimeler boğazına düğümlendi. Gözyaşlarına hakim olamadı.