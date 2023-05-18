A Haber sokağın nabzını tuttu! 2. tura doğru seçmen ne düşünüyor?

Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek. Bu süreçte sokağın nabzı da aslında önemli bir yer tutuyor. A Haber muhabiri Esra Keskin, kameramanlar Taha Hazar ve Ertan Tuna ile sokağa indi ve mikrofonu vatandaşa uzattı.

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