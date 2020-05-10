A Haber Sancaktepe'de yapılan pandemi hastanesini ilk kez görüntüledi |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Sancaktepe'de 7 Nisan'da yapımına başlanan çok amaçlı acil hastanesinin inşaasında sona gelindi. 45 gün içerisinde yapılaması planlanan hastanenin bayramdan önce hizmete girmesi bekleniyor. A Haber ekibinden Ramazan Almaçayır, binlerce işçinin 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak çalıştığı o hastanenin içine girdi. İşte dünya standartlarının üzerinden olan pandemi hastanenin içerisinden ilk görüntüler... Öte yandan İstanbul'da Sancaktepe'nin dışında Atatürk Havalimanı ve Hadımköy'de inşaatı süren Çok Amaçlı Acil Durum Hastanelerinde bayramdan önce vatandaşların hizmetine girmesi bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Sancaktepe'de 7 Nisan'da yapımına başlanan çok amaçlı acil hastanesinin inşaasında sona gelindi. 45 gün içerisinde yapılaması planlanan hastanenin bayramdan önce hizmete girmesi bekleniyor. A Haber ekibinden Ramazan Almaçayır, binlerce işçinin 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak çalıştığı o hastanenin içine girdi.

İşte dünya standartlarının üzerinden olan pandemi hastanenin içerisinden ilk görüntüler...

Öte yandan İstanbul'da Sancaktepe'nin dışında Atatürk Havalimanı ve Hadımköy'de inşaatı süren Çok Amaçlı Acil Durum Hastanelerinde bayramdan önce vatandaşların hizmetine girmesi bekleniyor.