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Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki acil hastanelerini inceledi |Video

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09.05.2020
Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe, Atatürk Havalimanı ve Hadımköy'de yapımı devam eden hastanelerde incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, Sancaktepe, Atatürk Havalimanı ve Hadımköy'de inşaatı süren Çok Amaçlı Acil Durum Hastanelerinde incelemelerde bulunarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öte yandan Başkan Erdoğan hastane yapımında çalışan personellerde teşekkür etti.

Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe, Atatürk Havalimanı ve Hadımköy'de yapımı devam eden hastanelerde incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, Sancaktepe, Atatürk Havalimanı ve Hadımköy'de inşaatı süren Çok Amaçlı Acil Durum Hastanelerinde incelemelerde bulunarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öte yandan Başkan Erdoğan hastane yapımında çalışan personellerde teşekkür etti.

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