Son dakika: A Haber Başkan Erdoğan'ın incelediği Yeşilköy'deki pandemi hastanesine girdi |Video

Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de 45 gün içerisinde iki pandemi hastanesinin yapımına başlandı. Korona virüs tedavisi gören hastaların faydalanacağı hastanelerin yapımına 7 Nisan'da başlanmıştı. Başkan Erdoğan, Yeşilköy Acil Hastanesi'nin inşaasındaki son durumu yerinde inceledi. Sona gelinen hastanenin bayram öncesi açılması planlanıyor. A Haber ekibi Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği 1008 kişi kapasiteli hastanenin içerisine girdi. İşte o hastanenin içerisinden ilk görüntüler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de 45 gün içerisinde iki pandemi hastanesinin yapımına başlandı.

Korona virüs tedavisi gören hastaların faydalanacağı hastanelerin yapımına 7 Nisan'da başlanmıştı. Başkan Erdoğan, Yeşilköy Acil Hastanesi'nin inşaasındaki son durumu yerinde inceledi. Sona gelinen hastanenin bayram öncesi açılması planlanıyor.

A Haber ekibi Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği 1008 kişi kapasiteli hastanenin içerisine girdi.

İşte o hastanenin içerisinden ilk görüntüler...