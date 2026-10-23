İran’dan ABD’ye “daha ağır” misilleme uyarısı: İran hangi noktaları hedef alabilir?

Washington ile Tahran arasındaki gerilim tırmanırken İran, ABD ve İsrail’den gelebilecek olası bir saldırıya karşı daha ağır misilleme yapacağı uyarısında bulundu. İranlı yetkililer, böyle bir senaryoda enerji tesisleri ve uluslararası internet kabloları gibi kritik altyapıların hedef alınabileceğini belirtti. Devrim Muhafızları’nın komşu ülkelere yönelik uyarıları bölgesel çatışma endişelerini artırırken, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim petrol fiyatlarını da etkiledi. A Haber Tahran muhabiri Ekber Karabağ, bölgedeki son gelişmeleri aktardı.