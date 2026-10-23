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ABD'de korku dolu anlar! Tırın şoförü ön camı kırıp atlayarak kurtuldu
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'de korku dolu anlar! Tırın şoförü ön camı kırıp atlayarak kurtuldu

ABD'de bir otomobille çarpışan tır, yolun üzerinde asılı kaldı. Tır şoförü, ön camı kırarak mahsur kaldığı yerden atladı ve kurtuldu.

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