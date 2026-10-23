-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
COP31 Zirvesi'ne doğru! Bakan Murat Kurum, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle buluştu
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

COP31 Zirvesi'ne doğru! Bakan Murat Kurum, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi.

Grizu patlaması nasıl meydana gelir? Madenlerde patlamayı tetikleyen faktörler neler?
Sonraki Video
Grizu patlaması nasıl meydana gelir? Madenlerde patlamayı tetikleyen faktörler neler?
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar