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A Haber özel bilgilere ulaştı! İmamoğlu’nun yanındaki beyaz montlu sır adam kasası çıktı

A Haber özel bilgilere ulaştı! İmamoğlu’nun yanındaki beyaz montlu sır adam kasası çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.05.2025 10:24
Güncelleme:23.05.2025 10:25
Ekrem İmamoğlu’nun otel görüntülerindeki beyaz montlu sır adam oldukça konuşulmuştu. A Haber özel bilgilere ulaştı. Bu sabah İBB’ye yönelik olarak yapılan operasyonda gözaltına alınan Seza Büyükçuha’nın beyaz montlu adam olduğu ve Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı aynı zamanda gizli kasası olduğu iddia edildi. Detayları A Haber muhabiri Mehemt Karataş aktardı.
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A Haber özel bilgilere ulaştı! İmamoğlu’nun yanındaki beyaz montlu sır adam kasası çıktı
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