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A Haber Lübnan’daki Türkmenlere mikrofon uzattı! Savaştan kaçıp savaşa yakalandılar

A Haber Lübnan’daki Türkmenlere mikrofon uzattı! Savaştan kaçıp savaşa yakalandılar

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 11:23
İsrail'in vahşi saldırılarla yerinden ettiği on binlerce Lübnanlı, Başkent Beyrut'un çeşitli bölgelerinde zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Türkmenler de bir kez daha çatışmaların ortasında kalmış durumda. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun o talihsiz sığınmacılardan bazılarına mikrofon uzattı.
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