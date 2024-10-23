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A Haber İsrail'in hedef aldığı Beyrut'ta

A Haber İsrail'in hedef aldığı Beyrut'ta

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 12:11
Katil İsrail'in Lübnan'a saldırıları aralıksız devam ediyor. A Haber ekipleri gerilimin ilk anından itibaren bölgedeki gelişmeleri anbean aktarıyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan son durumu aktardı.
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