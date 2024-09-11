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A Haber Irak'ın kuzeyinde teröre darbe vuran dağlarda

A Haber Irak'ın kuzeyinde teröre darbe vuran dağlarda

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 16:31
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde teröre karşı verdiği mücadele büyük bir azim ve karalılıkla devam ediyor. Operasyonlarda yerli ve milli silahlar kullanılıyor. Askerlerin her türlü ihtiyacı en üstü seviyede karşılanıyor. A Haber ekibinden Merve Pekmez ve kameraman Barış Yar, Pençe Kilit Harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde bir gün geçirdi ve Mehmetçik’in şanlı mücadelesine tanık oldu. İşte o anlar...
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