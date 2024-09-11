A Haber Irak'ın kuzeyinde teröre darbe vuran dağlarda

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde teröre karşı verdiği mücadele büyük bir azim ve karalılıkla devam ediyor. Operasyonlarda yerli ve milli silahlar kullanılıyor. Askerlerin her türlü ihtiyacı en üstü seviyede karşılanıyor. A Haber ekibinden Merve Pekmez ve kameraman Barış Yar, Pençe Kilit Harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde bir gün geçirdi ve Mehmetçik’in şanlı mücadelesine tanık oldu. İşte o anlar...

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