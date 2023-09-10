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A Haber ekibi Suriye’de çatışma bölgesinde! Arap aşiretler PKK/YPG ile savaşıyor

A Haber
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Giriş: 10.09.2023 10:47
Suriye'nin kuzeyinde Arap aşiretler ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmalara sürüyor.  Arap aşiretler onlarca köyü teröristlerden temizledi. İşte Arap aşiretlerin terör örgütü PKK'dan geri aldığı o köylerden birinden, A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ'ın izlenimleri...
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