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A Haber ekibi Batı Şeria’da! İsrail Gazze’ye ölüm yağdırıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 14:04
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 83'üncü güne girildi. İsrail, Nur Şems Mülteci kampına defalarca saldırı düzenledi. 50 Filistinli daha katledildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Batı Şeria'dan son durumu aktardı.
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