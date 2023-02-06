06 Şubat 2023, Pazartesi
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A Haber depremin merkez üssü Pazarcık’ta! İşte o noktadan son bilgiler
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sabaha karşı 04.17 civarında 7.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde etkili oldu. A Haber ekiplerinden Mehmet Geçgel depremin merkez üssü Pazarcık’tan son gelişmeleri canlı yayında aktardı.
Mehmet Geçgel'in bölgeden aktardıkları:
"Şu anda Pazarcık'ta çok sayıda bina yıkılmış durumda. Bizler yıkılan 6 katlı bir binanın önündeyiz. Burada arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede çok sayıda binada da hasar meydana gelmiş durumda. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Yaralı vatandaşlar ambulanslar hastanelere götürüyor. Deprem 10 ilde etkili oldu ve büyük hasara sebep oldu. Gaziantep'te 531 bina yıkıldı. Kahramanmaraş'ta ise 530 bina maalesef enkaza döndü. Çevre illerden takviye ekipler bölgeye takviye edilmiş durumda. AFAD ekipleri ve sağlık ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.Çevre illerden takviye ekipler bölgeye geliyor. Diyarbakır ve Malatya'da arama-kurtarma çalışmaları kesintisiz olarak sürüyor."