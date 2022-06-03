03 Haziran 2022, Cuma
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A Haber cephe hattında! İşte Suriye’deki terör mevzileri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından gözler Suriye’ye çevrilmiş durumda. A Haber bölgedeki haber nöbetini sürdürüyor. Ata Gündüz Kurşun ve A Haber kameramanı Özkan Şafak, harekatın hedef noktalarından olan Tel Rıfat’taki terör mevzilerini ekranlara taşıdı.