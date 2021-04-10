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A Haber canlı yayınında görüntülendi | Mehmetçik terör hedeflerini vurdu!

A Haber
ahaber.com.tr
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Giriş: 10.04.2021 16:19
Güncelleme:10.04.2021 16:44
Terör örgütü PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın korumalığını yapan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman ile birlikte 10 terörist Namaz Dağı bölgesinde etkisiz hale getirildi. Kırmızı kategoride yer alan Fırat Şişman ve beraberindeki hainleri etkisiz hale getiren o kahraman Mehmetçikler duygularına A Haber ortak oldu. Canlı yayın esnasında kahraman askerlerin terör örgütü yuvalarını topçu ve havan atışıyla vurduğu o anlar ise ekrana anbean böyle yansıdı.

7-8 Nisan 2021 tarihleri arasında Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 1'i kırmızı kategoride 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi.

TERÖR HEDEFLERİ CANLI YAYINDA VURULDU!

Mehmetçik bölgedeki operasyonlarını aralıksız sürdürürken canlı yayında PKK'nın terör yuvalarının topçu atışıyla vurulduğu o anlar ise anbean kameralara böyle yansıdı. Kahraman askerler Namaz Dağı bölgesinde belirlenen terör hedeflerini peş peşe atışlar vurdu.

Jandarma Komando Binbaşı Seyfullah Aydın, teröristlerin inlerinden çıktığı bilgisi üzerine hedeflenen bölgeye 3 top atışı yapıldığını söyledi. Belirnen terör hedefleri peş peşe havan atışlarıyla vuruldu. Komando Binbaşı Aydın, operasyonların başarıyla sürdüğünü, morallerinin ise yüksek olduğunu belirtti.

A Haber ekibinden Kerim Ulak, Namaz Dağı bölgesinde düzenlenen operasyon bölgesine gitti. Ulak, kahraman Mehmetçiklerin duygularına ortak oldu.

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GELENE KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Jandarma Komando Yüzbaşı Sezai Şahin, "Öncelikle dualarıyla bizimle birlikte olan milletimize bu başarılı operasyonlarımızı hediye ediyoruz. Moralimiz en üst düzeyde, komutanlarımızın, Sayın Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın desteklerine teşekkür ediyoruz. 'Girilmez' dedikleri yerlere girmeye, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımıza devam edeceğiz" dedi.

"ZORU BAŞARIRIZ İMKANSIZ ZAMAN ALIR"

Kıdemli Çavuş Mehmet Ali Çınar, "Tim komutanı olarak görev yapıyorum. Heyecanlı bir şekilde operasyonlara devam ediyoruz. Komandoların bir sözü vardır 'Zoru başarırız imkansız zaman alır' son terörist etkisiz hale getirene kadar ara-bul-yok-et anlayışına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki operasyonlarda öldürülen kırmızı kategorideki teröristin katıldığı eylemler

Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman adındaki teröristin katıldığı eylemlere ilişkin bilgi de verildi.

Teröristin, 5 Eylül 2015'te Hakkari Yüksekova Bostancık mevkisinde askeri konvoya saldırı sonucu 16 askerin şehit edilmesi ile 6 askerin yaralanması eylemlerini planlayarak bizzat katıldığı, 2014 - 2015 yıllarında Hakkari bölgesinde meydana gelen terör olaylarının sorumlu ve planlayıcısı olduğu, 2020 Eylül - 2021 Nisan ayları arasında ise sözde Botan Saha olarak bilinen Şırnak, Mardin, Van, Siirt ve Şanlıurfa'daki terör olaylarının planlayıcısı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

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