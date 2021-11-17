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A Haber canlı yayınına katılan AK Partili Metin Gündoğdu’dan flaş asgari ücret açıklaması

A Haber
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Giriş: 17.11.2021 09:33
Güncelleme:17.11.2021 09:43
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun büyükelçilere mektup yazıp ‘’Kanal İstanbul’u yaptırmayın’ çağrısı yapmasının ardından CHP eski İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, “NATO ve Avrupa Türkiye'ye müdahale etmeli'' imasında bulunarak bir skandala imza attı. Türkiye’de yapılan her yatırımdan rahatsız olan CHP zihniyeti yine kendini gösterdi. CHP'li eski vekil ne demek istedi? "Mandacı zihniyet" yeniden mi devrede? Neden Batı ve NATO'dan medet umar hale geldiler? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu değerlendirdi. CHP’nin Türkiye’nin güçlü devletler arasında yer almasının engellemek istediğinin altını çizen Metin Gündoğdu, “CHP Türkiye’de demokrasiye ket vurmaya çalışıyor. Türkiye’de iyi yapılan her şeyin karşısındalar. Kimse şüphe etmesin asgari ücreti çok iyi bir seviyeye getireceğiz, Türkiye çok iyi günlere doğru ilerleyecek. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Muhalefet de konuşmaya devam etsin.” dedi.
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