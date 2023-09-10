10 Eylül 2023, Pazar
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A Haber Bakü’de! Azerbaycan’ın doğusunda neler oluyor?
Azerbaycan geri kazandığı topraklarda Ermenistan'ın siyasi entrikalarıyla uğraşıyor. Hankendi'nde Ermenistan tarafından oluşturulmak istenen kukla rejim sivilleri açlığa mahkum ederek bir insanlık dramı oluşturuyor. Bu yolla batının dikkatlerini üzerine çekmeye çalışan silahlı gruplar, Azerbaycan egemenliğini de tehdit ediyor. A Haber ekibi Azerbaycan'a gitti. Önce Bakü'deki günlük yaşamı kayıt altına aldı sonra da Ağdam-Hankendi'ne doğru yola çıktı. Detaylar özel dosya haberimizde...