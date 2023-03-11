90’lı yılların kördüğümü: Koalisyonlar

Türkiye'nin siyasi hayatı koalisyonlarla kâbusa döndü anlaşmazlıklarla geçen koalisyonlar döneminde hiçbir alanda başarı sağlanamadı istikrarsızlığın, çözümsüzlüğün, krizlerin hüküm sürdüğü koalisyonlu yıllara yani 90'lı yıllara götüreceğiz şimdi sizi.