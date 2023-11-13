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81 ilde "Çember" operasyonu!

A Haber
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Giriş: 13.11.2023 08:56
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan Çember Operasyonlarında arama kaydı bulunan 5309 firarinin yakalandığını açıkladı.
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